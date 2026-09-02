Arequipa: Mollendo podría recibir a evacuados ante una eventual erupción del volcán Misti

Mollendo figura como posible destino para recibir temporalmente a familias evacuadas de Arequipa en caso de una emergencia volcánica.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) presentó un estudio que plantea posibles rutas de evacuación, puntos de concentración y zonas de albergue para la población de Cayma, ante un escenario crítico de eventual erupción del volcán Misti.

Como parte de la propuesta, Mollendo, en la provincia de Islay, ha sido identificado como un posible destino para refugiar temporalmente a los habitantes evacuados. Esta medida se tomó bajo un estudio fue elaborado tras varios meses de trabajo técnico, iniciado en noviembre del año pasado, y busca proporcionar a la Municipalidad de Cayma.

21 PUNTOS PARA EVENTUAL EVACUACIÓN

Cayma se encuentra aproximadamente a 17 kilómetros del volcán Misti y cuenta con una población estimada de 111 mil 190 habitantes, además de más de 24 mil viviendas. Entre los principales peligros identificados figuran la caída de cenizas, los flujos de lahares y los flujos piroclásticos.

Las quebradas representan además sectores sensibles, debido a que podrían canalizar material volcánico o activarse durante periodos de lluvias intensas. La especialista en gestión del riesgo del IGP, Bárbara Cuadros, explicó que, en un escenario crítico, la evacuación tendría que extenderse fuera de la ciudad de Arequipa.

ALBERGUES TEMPORALES

De acuerdo con la propuesta técnica, entre los espacios que podrían ser utilizados como albergues temporales figuran una explanada ubicada en el sector de Alto Inclán, el complejo deportivo Apvis Progreso y el estadio César Vallejo, todos ubicados en Mollendo.

Por otro lado, la elección considera factores como la disponibilidad de espacios, servicios y vías de acceso que podrían facilitar la instalación temporal de las familias evacuadas. Sin embargo, el planteamiento del IGP todavía no constituye una decisión definitiva, pues deberá ser evaluado por las autoridades locales correspondientes.