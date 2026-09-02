Especialistas del Minedu coordinan acciones con la Policía y padres de familia contra la violencia escolar en Huancayo

Especialistas del Ministerio de Educación (Minedu) enviados a Junín vienen coordinando acciones con la Policía Nacional del Perú (PNP), el sector Salud y autoridades regionales y locales, así como con los padres de familia, ante los hechos de violencia registrados en colegios de Huancayo y el lamentable fallecimiento de un estudiante que cursó estudios hasta junio en la I. E. Piloto Santa Isabel.

Así lo dio a conocer Luis Alberto Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, quien señaló que se está poniendo especial atención a las medidas orientadas a generar ambientes seguros y libres de todo tipo de violencia en el entorno escolar, de acuerdo con las directivas del ministro de Educación, José Antonio Chang.

La acción del Minedu se orienta también a la atención del reciente caso de bullying contra un estudiante de la I. E. Mariscal Castilla en la misma ciudad de Huancayo, quien fue amordazado y atado como un reto antes de iniciar una tarea grupal. “Aunque el hecho no ocurrió en el centro educativo, es evidente que se tiene que actuar para frenar la violencia en las aulas y fuera de ellas”, afirmó Quintanilla.

Explicó que entre el 26 y el 28 de agosto, representantes del Minedu sostuvieron reuniones con la DRE Junín, la UGEL Huancayo, la PNP, el sector Salud y autoridades regionales y locales. Como resultado, se acordó reforzar el patrullaje en los horarios de ingreso y salida de estudiantes en 18 instituciones educativas, con especial atención en la I. E. Piloto Santa Isabel y el Politécnico.

“Estos casos han puesto en evidencia que algunas situaciones de violencia que afectan a los estudiantes trascienden el ámbito escolar y requieren una respuesta conjunta de las autoridades educativas, policiales, sanitarias y locales. Por ello, el Minedu mantendrá el seguimiento de las medidas adoptadas y la atención de los factores de riesgo identificados en la zona”, precisó Quintanilla.

Así como en Huancayo, el Minedu aplica los protocolos establecidos frente a situaciones de violencia que involucren a integrantes de la comunidad educativa en las distintas regiones del país. La respuesta considera las características de cada caso y busca proteger a los estudiantes, atender oportunamente las situaciones de riesgo y coordinar con las autoridades responsables de su seguridad y bienestar.

Informó finalmente que se acordó mantener una comunicación permanente entre el Minedu, la DRE Junín y la UGEL Huancayo para anticipar posibles escenarios de riesgo y responder con mayor rapidez ante cualquier situación que pueda poner en peligro a los estudiantes.

Prevención y convivencia

Durante la intervención se identificaron factores de riesgo vinculados con situaciones de bullying y posibles vínculos de riesgo entre estudiantes. La I. E. Piloto Santa Isabel viene aplicando además un plan de contingencia para prevenir y atender situaciones de violencia escolar y pandillaje.

La comisión del Minedu se reunió además con representantes de los municipios escolares de Huancayo, quienes vienen implementando el plan “Eduquemos sin violencia, no somos rivales, somos compañeros”, con participación de universidades y de la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde los propios estudiantes realizaron acciones concretas por su bienestar.