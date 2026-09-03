Puno: al menos 4 muertos y 15 heridos, varios de ellos graves, deja choque de dos minivanes

Según primeras informaciones, dos minivanes repletas de pasajeros impactaron cuando circulaban a la altura del distrito de Santiago de Pupuja, en la vía entre Azángaro y Juliaca, en la región Puno.

El accidente de tránsito se registró la mañana de ayer, dejando cuatro muertos y 15 heridos, varios de ellos graves; las unidades impactaron lateralmente; hasta el momento se desconocen las causas.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

La tragedia movilizó a varios equipos de emergencia. El rescate de víctimas fue complicado para los bomberos, pues varios pasajeros quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de los vehículos.

Trascendió que los fallecidos son tres hombres y una mujer, cuyas identidades no fueron reveladas. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Juliaca, donde quedaron internados.