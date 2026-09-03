Fenómeno El Niño: miembros del Ejército retirarán miles de metros cúbicos de sedimentos del río Piura

El Ministerio de Defensa informó que, como parte de las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño, el Ejército ejecutará una operación que permitirá retirar más de un millón de metros cúbicos de sedimentos acumulados en el río Piura.

Las labores de limpieza se desarrollan en siete puntos críticos a lo largo de 15.5 kilómetros del río Piura, comprendidos entre los puentes Independencia y Bolognesi; la noticia fue destacada por autoridades y ciudadanos de la región.

Para esta intervención se desplazó maquinaria y personal especializado de los batallones de Ingeniería de Combate Blindado 51 y 211, con sedes en Sullana y Tumbes. Así como de los batallones de Ingeniería ubicados en la región Amazonas.

RELEVANCIA DE LAS LABORES

Para esta intervención, se cuenta con 3 tractores orugas, 3 excavadoras, 3 cargadores frontales y 5 volquetes, que realizan labores de retiro y traslado de sedimentos para mejorar las condiciones del cauce, ante el anuncio del evento climático.

El operativo adquiere especial relevancia debido a que un posible impacto del fenómeno El Niño en las zonas aledañas al área de trabajo afectaría a 16,414 personas, alrededor de 8,000 viviendas y 400 hectáreas de cultivos, informa Andina.