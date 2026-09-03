¡Cerveza por toda la pista! Tráiler se vuelca en la Carretera Central

El conductor sufrió lesiones leves luego de que el pesado vehículo quedara a pocos metros de caer al río Mantaro.

Un tráiler de la empresa Transa sufrió un despiste y vuelco en la Carretera Central, en el tramo que conecta La Oroya con Huancayo. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 8 de esta vía, cuando la unidad circulaba por una curva pronunciada.

El vehículo de carga, conformado por el tractocamión de placa AMP-869 y el furgón AJP-973, transportaba cientos de cajas de cerveza Pilsen Callao. Tras el vuelco, una gran parte del cargamento terminó esparcida sobre la pista y numerosas botellas quedaron destruidas.

El conductor resultó con lesiones leves y fue reportado como estable y fuera de peligro, mientras que la unidad quedó recostada a un lado de la carretera, a pocos metros de una estructura metálica que evitó que continuara su trayectoria.

BARANDAS EVITARON QUE TRÁILER CAYERA AL RÍO MANTARO

La ubicación del accidente generó especial preocupación debido a la cercanía con el río Mantaro. Las barandas de seguridad instaladas en el borde de la vía habrían impedido que el pesado vehículo terminara cayendo por el desnivel, lo que pudo haber provocado consecuencias fatales para el conductor.

El siniestro ocasionó además importantes pérdidas económicas, principalmente por la gran cantidad de botellas que se rompieron tras el impacto. La carga quedó dispersa en diferentes puntos de la carretera mientras se realizaban las labores de recuperación.

POLICÍA INVESTIGA CAUSAS DEL DESPITE

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para controlar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Además también llegó un vehículo de la empresa Transa para realizar el trasbordo de la mercadería.