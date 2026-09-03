Miembros de mesa pueden registrarse para recibir compensación económica

Dicha compensación económica será destinada únicamente a quienes desempeñen las funciones propias de un presidente, secretario o tercer miembro de mesa.

Los 809 415 ciudadanos designados para ser miembros de mesa como titulares o suplentes– en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya pueden registrarse en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y así facilitar la entrega de los S/ 165 que recibirán si ejercen el cargo.

Dicha compensación económica será destinada únicamente a quienes desempeñen las funciones propias de un presidente, secretario o tercer miembro de mesa, participando activamente en las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. El monto equivale al 3 % de una unidad impositiva tributaria (UIT) –fijada en S/ 5500 soles para el 2026–, tal como establece la legislación vigente.

Ingresando a https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/, los posibles miembros de mesa pueden escoger si llevan a cabo el registro en español o en quechua. Luego de identificarse, tienen la posibilidad de elegir una modalidad de pago entre las siguientes opciones:

abono en cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank,

depósito a través de la billetera digital YAPE,

cobro en una ventanilla del Banco de la Nación.

Los miembros de mesa seleccionados mediante sorteo que no se registren digitalmente y aquellos que, sin haber salido sorteados, ejerzan el cargo también recibirán los S/ 165, pero ya no escogerán la modalidad de pago. Todos ellos cobrarán de manera presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Según la Ley Orgánica de Elecciones (n. ° 26859), el cargo de miembro de mesa (titular y suplente) es irrenunciable, salvo casos excepcionales. Aquellos ciudadanos que salieron sorteados pero no se presentan oportunamente el 4 de octubre para instalar la mesa que les corresponde deberán pagar una multa de a S/ 275, equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Además de la compensación económica, los miembros de mesa que se capaciten gozarán de otro beneficio: un día de descanso remunerado no compensable, tanto para trabajadores del sector público como privado. La capacitación de todos los actores electorales estará disponible desde el sábado 5 de setiembre a través de la plataforma virtual ONPEduca. El organismo electoral también ofrecerá dos jornadas de capacitación presencial en todo el país los domingos 20 y 27 de setiembre.