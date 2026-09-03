Piura: Migraciones expulsa a 78 extranjeros que ingresaron de manera irregular al país

La Superintendencia Nacional de Migraciones expulsó del país, en las últimas horas, a 78 ciudadanos extranjeros tras detectarse que ingresaron de forma irregular por la frontera norte, región Piura.

Los extranjeros fueron intervenidos durante operativos realizados en distintos buses interprovinciales que se dirigían a Lima. La medida busca garantizar un flujo migratorio seguro y ordenado.

TABLETAS ELECTRÓNICAS

Desde Migraciones indicaron que estos operativos continuarán realizándose de manera periódica en Piura en coordinación con la Policía Nacional del Perú y demás autoridades competentes.

Durante las acciones de fiscalización, se utilizaron tabletas electrónicas interconectadas con las bases de datos de requisitorias para verificar de manera inmediata el estatus de los intervenidos.