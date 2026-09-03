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Hace 2 horas

Piura: Migraciones expulsa a 78 extranjeros que ingresaron de manera irregular al país

Durante los operativos se utilizaron tabletas electrónicas interconectadas con las bases de datos de requisitorias para verificar de manera inmediata el estatus de los intervenidos.

Foto Migraciones



La Superintendencia Nacional de Migraciones expulsó del país, en las últimas horas, a 78 ciudadanos extranjeros tras detectarse que ingresaron de forma irregular por la frontera norte, región Piura.

Los extranjeros fueron intervenidos durante operativos realizados en distintos buses interprovinciales que se dirigían a Lima. La medida busca garantizar un flujo migratorio seguro y ordenado.

TABLETAS ELECTRÓNICAS

Desde Migraciones indicaron que estos operativos continuarán realizándose de manera periódica en Piura en coordinación con la Policía Nacional del Perú y demás autoridades competentes.

Durante las acciones de fiscalización, se utilizaron tabletas electrónicas interconectadas con las bases de datos de requisitorias para verificar de manera inmediata el estatus de los intervenidos.


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