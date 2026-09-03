Menor de 7 años muere por supuesto contagio de dengue en Piura

Autoridades sanitarias investigan las causas del fallecimiento y advierten a la población sobre los signos de alarma del dengue.

Una niña de 7 años, alumna de la I.E. San Ramón de Chulucanas, falleció en el hospital Santa Rosa de Piura luego de presentar un cuadro grave compatible con dengue. La menor fue trasladada de emergencia desde Chulucanas debido a complicaciones en su estado de salud.

Según sus familiares, durante los primeros días la niña presentó fiebre y fuertes dolores de cabeza. El 29 de agosto fue llevada al hospital de Chulucanas, donde los médicos detectaron sangrado por la nariz y la boca, por lo que dispusieron su traslado inmediato al nosocomio Santa Rosa de Piura.

SE INVESTIGA CAUSAS DEL FALLECIMIENTO

A través de un comunicado, la autoridad sanitaria señaló que, hasta el momento, no se ha reportado circulación del serotipo 4 del dengue en la región Piura. Asimismo, recomendó a la población no bajar la guardia frente a la enfermedad.

Entre los principales síntomas de alerta mencionados por las autoridades figuran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, vómitos y sangrado. El sector Salud recomendó evitar la automedicación y acudir oportunamente al establecimiento de salud más cercano ante la aparición de estos signos.

CONGRESO PEDIRÁ EXPLICACIONES

Tras conocerse el fallecimiento de la menor, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, Miguel Huamán Cornejo, anunció que citará al ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, para que informe sobre las acciones ejecutadas frente al dengue en Piura.

El parlamentario también solicitará a la Diresa Piura información sobre las campañas de fumigación, eliminación de criaderos y vigilancia epidemiológica. Además, pidió conocer las medidas que se vienen adoptando ante la próxima temporada de lluvias y el Fenómeno El Niño. “Piura no necesita explicaciones después de las muertes; necesita prevención antes de que ocurran”, manifestó.