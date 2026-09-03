Encuesta CPI: 19,2 % de peruanos pide militarizar las calles ante avance de la delincuencia

La creciente preocupación por la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en el Perú está llevando a parte de la población a exigir respuestas más severas por parte del Gobierno. Según una reciente encuesta de CPI, el 19,2 % de los ciudadanos considera que la presidenta Keiko Fujimori debería disponer la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, incluyendo la militarización de las calles como una de las principales medidas para recuperar la seguridad.

Lima y Callao concentran mayor respaldo a presencia militar

De acuerdo con el estudio, la propuesta de contar con respaldo militar alcanza su mayor nivel de aceptación en Lima y Callao, con 24,4 %, mientras que en el interior del país registra 22 %. Como segunda alternativa frente al avance de la criminalidad, el 13,3 % de los encuestados considera necesaria una mayor especialización de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra el crimen organizado, especialmente frente a delitos como extorsión, sicariato y otros hechos de violencia.

Otra de las medidas mencionadas es el endurecimiento o modificación de las leyes contra la delincuencia, propuesta respaldada por el 11,8 % de los ciudadanos. Esta alternativa tiene una mayor aceptación en la costa y sierra norte, donde alcanza 15,4 %, seguida de Lima y Callao, con 12,8 %. Además, el 10,8 % plantea incrementar los operativos policiales y el patrullaje en zonas peligrosas, reforzar la presencia de agentes en puntos críticos y establecer horarios de intervención.

Reclaman tecnología, reformas y mayor presencia del Estado

La encuesta de CPI muestra otras propuestas para combatir la ola criminal en el Perú. Un 6 % plantea implementar un sistema integrado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, mientras que el 5,2 % reclama una mayor presencia y actuación del Estado y las autoridades. Asimismo, el 5,1 % menciona la cadena perpetua y el retiro del Pacto de San José como vía para implementar la pena de muerte. A ello se suma un 4,9 % que exige más cámaras de videovigilancia y tecnología para combatir la delincuencia, mientras que el 4,1 % pide eliminar normas que considera favorables al crimen.

En porcentajes menores, el 3,5 % propone retirar y sancionar a los policías involucrados en actos de corrupción; el 3,4 % plantea fortalecer la expulsión o el control de extranjeros vinculados con delitos; y el 3,3 % pide incrementar el patrullaje municipal y mejorar los espacios seguros.

Ficha técnica

La encuesta de CPI-Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C. fue realizada de manera presencial entre el 25 y 28 de agosto de 2026 a 1,200 personas de zonas urbanas y rurales del país, de entre 18 y 70 años, que residen en las macrozonas geográficas CPI en las que se ha subdividido el país. El estudio tiene un margen de error de ±2,8 % y un nivel de confianza de 95,5 %. (Con información de RPP).