Minedu conectará a internet satelital a 55 000 escuelas públicas

El Ministerio de Educación (Minedu) pondrá en marcha un plan para conectar 55 000 escuelas públicas a internet satelital, como parte de una estrategia para cerrar las brechas digitales y garantizar que los estudiantes, incluso en las zonas más alejadas del país, tengan acceso a contenidos y herramientas educativas. “Ninguna escuela pública del país estará desconectada del internet”, aseguró el ministro José Antonio Chang Escobedo.

Al respecto precisó que la tecnología permitirá avanzar rápidamente en la conectividad de las instituciones educativas, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso, y este trabajo es una tarea que se realizará en menos de 5 años. “No importa dónde esté el colegio, nuestro reto es que no haya una escuela en el Perú que no esté conectada a internet, por lo que incluso se utilizará energía solar”, afirmó.

La conectividad estará acompañada de contenidos educativos digitales, de manera que el acceso a internet no se limite a contar con una antena, sino que se convierta en una herramienta efectiva para mejorar los aprendizajes.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SITUACIÓN DE ABANDONO

El ministro Chang Escobedo indicó que el sector Educación fue recibido con una situación crítica en materia de infraestructura, producto de años de insuficiente mantenimiento y de una limitada capacidad de respuesta frente a las necesidades de miles de colegios.

De las aproximadamente 55 000 instituciones educativas públicas del país, alrededor del 70 % presenta algún nivel de deterioro, mientras que cerca del 48 %, o sea más de 25 000 colegios, requiere una sustitución total. La brecha en infraestructura es de 170 000 millones de soles.

Frente a esta situación, el ministro adelantó que se priorizará el mantenimiento preventivo, especialmente en las escuelas que podrían resultar afectadas por el fenómeno El Niño (FEN). Para ello, se prevé intervenir 13 000 instituciones educativas con trabajos destinados a reducir los riesgos de inundaciones y otros daños.

También anunció la adquisición inmediata de 1500 aulas modulares, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo ante eventuales emergencias debido al FEN.

MÁS COLEGIOS Y MENOS ESPERA

El titular de Educación señaló que su gestión se ha planteado como meta inicial la construcción de 2000 nuevas escuelas, utilizando todas las herramientas disponibles, como inversión pública, obras por impuestos, asociaciones público-privadas y mecanismos que permitan incorporar el mantenimiento de las instituciones educativas como parte de las intervenciones.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos identificados es el saneamiento físico-legal de los terrenos. Una parte importante de las instituciones educativas funciona en predios cuya propiedad no está formalmente registrada a favor del Estado, lo que limita la posibilidad de ejecutar nuevas inversiones.

Por ello, dijo que considera prioritario establecer mecanismos que permitan acelerar el saneamiento e inscripción de los terrenos educativos, evitando que los procedimientos administrativos se conviertan en una barrera para la construcción y recuperación de colegios.

RETORNO A LA MERITOCRACIA Y A LAS EVALUACIONES

El ministro Chang Escobedo también anunció que la recuperación de la educación peruana no se limitará a la infraestructura. El objetivo es impulsar una transformación integral que incluya meritocracia, evaluación, calidad docente y mejores aprendizajes.

“Tenemos que volver a una educación donde el mérito y la evaluación sean fundamentales”, sostuvo.

En esa línea, anunció que trabaja para recuperar una cultura de evaluación permanente, tanto para conocer los aprendizajes de los estudiantes como para fortalecer el desempeño de los docentes y orientar las políticas educativas sobre la base de resultados.

La propuesta contempla, además, fortalecer la educación técnica y tecnológica, incorporar herramientas digitales e inteligencia artificial, reforzar el inglés, la educación cívica y los valores, y vincular progresivamente la formación escolar con las oportunidades de empleo.

20 000 BECAS

De otro lado, afirmó que se prepara dar 20 000 becas, de las cuales el 90 % estará orientada a carreras profesionales que requiere el país, “porque necesitamos especialistas que aporten sus conocimientos al desarrollo de las actividades productivas”.

KITS ESCOLARES

Reveló que el Minedu planea entregar, al inicio del año escolar 2027, a los estudiantes del primer y segundo quintil de mayor pobreza en el país kits escolares que contienen mochila, zapatillas, buzos, polos, cuadernos y otros artículos que son de confección nacional. “Así atenderemos las necesidades de los estudiantes y al mismo tiempo apoyaremos la reactivación de las medianas y pequeñas industrias en el país”, concluyó.

Al referirse a la solicitud de facultades presentada por el Gobierno ante el Congreso de la República, el ministro de Educación explicó que el país está con el tiempo en contra y requiere de agilizar los procedimientos para avanzar hacia el cierre de la brecha de infraestructura educativa y eso explica la importancia de la solicitud presentada por el Ejecutivo la semana pasada.

UNA EDUCACIÓN QUE PREPARE PARA EL FUTURO

El ministro sostuvo que el país necesita una educación que no solo garantice la permanencia de los estudiantes en las aulas, sino que les permita aprender, culminar sus estudios y contar con herramientas para incorporarse al mundo laboral.

“¿De qué sirve tener una antena si no tenemos contenido? Tenemos que trabajar simultáneamente en conectividad y contenidos”, señaló.

Con estas medidas, indicó que busca enfrentar de manera simultánea las principales brechas del sistema educativo: infraestructura, conectividad, calidad de los aprendizajes, formación docente y pertinencia de la educación.

La meta es avanzar hacia un sistema educativo que recupere la inversión en infraestructura, garantice el mantenimiento de las escuelas, conecte a los estudiantes con el mundo digital y vuelva a colocar el mérito, la evaluación y la calidad educativa en el centro de la Política Nacional de Educación.