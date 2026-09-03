MEF destinará más de S/15 mil millones para fortalecer la seguridad ciudadana

El Presupuesto Público 2027 contempla más de S/15 mil millones para fortalecer la seguridad ciudadana, además de priorizar educación, salud y previsión social.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el proyecto de Presupuesto Público 2027 contempla más de S/15 mil millones para fortalecer las acciones destinadas a mejorar la seguridad ciudadana.

Durante su exposición ante el Congreso, Cuba señaló que el sector Interior contará con un incremento en el gasto corriente, principalmente para bienes y servicios, con el objetivo de reforzar las acciones contra grupos organizados que afectan la seguridad ciudadana.

CIFRAS

El titular del MEF destacó además que el presupuesto tendrá un enfoque redistributivo y priorizará sectores como educación, salud, seguridad y previsión social. Educación recibirá más de S/49 mil millones, mientras que salud contará con S/32.200 millones.

En previsión social se asignarán más de S/15 mil millones, monto que incluye el incremento del subsidio para los adultos mayores beneficiarios de Pensión 65, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori.

Asimismo, Cuba anunció recursos para otorgar 11 mil nuevas becas durante 2027, entre ellas 5 mil para Beca 18, 4 mil para Beca Permanencia y otras destinadas a programas como Beca Bicentenario y becas técnicas.

El ministro calificó esta cifra como un récord histórico y aseguró que los recursos serán destinados a las áreas consideradas prioritarias por el Gobierno.