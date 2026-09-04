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Hace 2 horas

Conmoción en Moquegua: mujer envenena a sus dos menores hijos y luego intenta suicidarse

Vecinos revelaron que la mujer, tras la separación de su esposo, estaba llevando tratamiento psiquiátrico y las últimas semanas se había vuelto muy hostil.

Foto Correo



La tragedia se registró en una vivienda del Asentamiento Humano Alto Chiribaya, en la ciudad de Ilo, Moquegua. Dos niños, de tres años y de dos meses, murieron envenenados por su propia madre, identificada como Guadalupe V.

La mujer, quien también tomó el veneno, fue derivada a un hospital cercano y se encuentra estable. Según su suegra, quien la ayudaba económicamente y en los quehaceres del hogar, no comprende la acción de su nuera.

TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO

Trascendió que los menores estaban solos por horas; la madre se desaparecía todos los días. La separación de su pareja habría desencadenado el hecho; la mujer supuestamente decía que haría llorar lágrimas de sangre a su exesposo.

Vecinos revelaron que la mujer estaba llevando tratamiento psiquiátrico y las últimas semanas se había vuelto muy hostil. En la habitación donde fallecieron los menores se encontraron cartas que los peritos de la Fiscalía analizan.


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