Conmoción en Moquegua: mujer envenena a sus dos menores hijos y luego intenta suicidarse

La tragedia se registró en una vivienda del Asentamiento Humano Alto Chiribaya, en la ciudad de Ilo, Moquegua. Dos niños, de tres años y de dos meses, murieron envenenados por su propia madre, identificada como Guadalupe V.

La mujer, quien también tomó el veneno, fue derivada a un hospital cercano y se encuentra estable. Según su suegra, quien la ayudaba económicamente y en los quehaceres del hogar, no comprende la acción de su nuera.

TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO

Trascendió que los menores estaban solos por horas; la madre se desaparecía todos los días. La separación de su pareja habría desencadenado el hecho; la mujer supuestamente decía que haría llorar lágrimas de sangre a su exesposo.

Vecinos revelaron que la mujer estaba llevando tratamiento psiquiátrico y las últimas semanas se había vuelto muy hostil. En la habitación donde fallecieron los menores se encontraron cartas que los peritos de la Fiscalía analizan.