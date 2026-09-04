Capturan a dos extorsionadores en Pisco: se les decomisó droga, explosivos y municiones

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los extorsionadores de Chucky”, en la intersección de las calles Bolognesi y Santa Rosita, en el distrito de San Clemente, en Pisco.

Fueron detenidos Tito Beltrán (21), alias “Nero Tito”, y una menor de 17 años, conocida con el alias de la “Diablita”; los intervenidos en todo momento señalaban ser inocentes; incluso la muchacha, entre lágrimas, manifestaba que estudiaba en el colegio.

MATERIALES PELIGROSOS

Según investigaciones policiales y denuncias de varias víctimas, estas personas, que serían pareja sentimental, estarían vinculadas a los presuntos delitos de extorsión, asalto con violencia, tráfico ilícito de drogas y tenencia de materiales peligrosos.

Se les decomisó 88 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), siete municiones calibre 9 mm, marca Águila, y dos artefactos explosivos. También se incautaron dos equipos celulares marca Redmi, además de otros objetos considerados de interés criminal.