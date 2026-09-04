La Libertad: nueve escolares fueron intervenidos con armas de fuego dentro de sus colegios

Según informa Correo, el gerente de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, reveló que al menos nueve escolares de distintos colegios de la región fueron intervenidos con armas de fuego en lo que va del año. Lamentó que menores tengan acceso a pistolas.

Respecto a un video donde se ve a alumnas de un colegio de Víctor Larco peleándose en la calle, el funcionario dijo: “Con estas últimas grescas llegamos a los 17 (reportes de peleas escolares) en toda la región, y son de colegios particulares y estatales”, acotó.

SUSTANCIAS TÓXICAS

Por otro lado, esta semana, policías intervinieron a menores en La Esperanza (Trujillo) y Chao (Virú). El primero tenía 12 años y disparó e hirió a un adolescente, mientras que el segundo, de 14 años, es acusado de asesinar a un muchacho para robarle su moto.

También, a inicios del mes de abril se difundieron imágenes de alumnos de Chepén consumiendo sustancias tóxicas. Asimismo, a fines de ese mismo mes, se denunció que escolares de Cartavio, Ascope, venderían y consumirían drogas al interior de ese plantel.