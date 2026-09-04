¡Tragedia en Trujillo! Padre de suboficial Diego Vela descarta impactos de bala y asegura que cayó del tercer piso

La familia cuestionó la versión preliminar de un posible impacto de bala y señaló que esta hipótesis debía ser corroborada mediante el examen médico legal y la necropsia.

Manuel Vela, padre del suboficial PNP Diego Vela, hallado muerto en Trujillo, brindó detalles sobre las horas previas al fallecimiento de su hijo y descartó que haya sido víctima de un atentado. Según relató en entrevista exclusiva con Exitosa, el agente salió a celebrar su cumpleaños junto a algunos colegas y regresó a su departamento durante la madrugada.

El padre del efectivo señaló que su hijo llegó aproximadamente a las 4 de la mañana y, tras bajar de una motocicleta, revisó su celular e intentó ingresar a su vivienda. Sin embargo, debido a que la cerradura de la puerta presentaba fallas, habría decidido subir hacia la azotea del inmueble.

Según su versión, su hijo habría sufrido un accidente cuando se encontraba en la azotea y terminó cayendo desde el tercer piso. Asimismo, descartó que el suboficial haya recibido impactos de bala y sostuvo que esta posibilidad habría quedado descartada tras el examen médico legal.

SE TRATÓ DE UNA CAÍDA

El padre de la víctima indicó que la familia tuvo que encargarse inicialmente de recoger el cuerpo del suboficial y trasladarlo a la Morgue, donde se esperaba la realización de la necropsia correspondiente. "Sus familiares todavía no recogen el cuerpo, nosotros lo hicimos y lo llevamos a la Morgue. Tuvimos que esperar para la necropsia porque al día siguiente la iban a hacer. Entró como a las 9 de la mañana", indicó.

Asimismo agregó que su hijo salió a divertirse por el cumpleaños de un compañero y que todo ese trayecto quedó registrado en las cámaras de seguridad. “Él sale a bailar porque era su cumpleaños. Salió con sus colegas y regresó a la casa a eso de las 4 de la mañana”, manifestó.

CUESTIONAMIENTO POR SUPUESTO IMPACTO DE BALA

Por otro lado, Julliana Rodríguez Guevara, tía del suboficial, cuestionó la información consignada en un acta policial preliminar. Según explicó, el agente que auxilió a Diego Vela y lo trasladó a un hospital habría señalado que la víctima “al parecer” presentaba un impacto balístico.

La familiar sostuvo que dicha referencia correspondía únicamente a una hipótesis inicial y que debía ser corroborada mediante el examen médico legal. “El policía que auxilió a mi sobrino y lo trasladó al hospital, menciona 'al parecer fue impactado por impacto balístico'. ¿Qué significa 'al parecer'? Es una presunción”, agregó.