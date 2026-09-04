Trujillo: General Revoredo asegura que detenidos participaron en cuádruple asesinato y secuestro

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), señaló que los detenidos por el cuádruple asesinato y secuestro del empresario minero Jenss Lara, estuvieron en el lugar del ataque, en la ciudad de Trujillo, incluso uno de ellos disparó.

"Uno de los intervenidos indica que él disparó, que él hizo esto, hizo esto. Es por eso que, en su momento, con otras pericias, se va a establecer eso. De la hipótesis técnico-operativa, de los intervenidos hay personas que han estado directamente en la escena, han sido gatilleros", indicó.

La autoridad policial dijo también que esa certeza se desprende del "proceso investigatorio" realizado, el cual se corroborará plenamente durante el proceso judicial. Asimismo, indicó que Jhonsson Cruz, cabecilla de la banda Los Pulpos, ya fue incluido en las indagaciones de la Fiscalía.

OCHO DETENIDOS EN TOTAL

Reveló además que detuvieron a otros involucrados: "Hay tres personas más a quienes se les ha incautado vehículos utilizados en el evento criminal, fotografías de todo el hecho; se ha ubicado la caleta, se ha recuperado un arma de largo alcance", aseveró en entrevista con RPP.

Por lo tanto, serían ya 8 los detenidos que estarían vinculados al referido caso que conmocionó a todo el país, y que se habría recuperado "los aparatos tecnológicos donde aparecen los chalecos y todo", e incluso "se ha ubicado la caleta donde se concertaron", agregó Revoredo Farfán.