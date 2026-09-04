Banda criminal amenaza con matar a choferes de la empresa El Cortijo

En el video difundido en redes sociales, los presuntos extorsionadores exhiben armas de fuego, cartuchos de dinamita y municiones para reforzar sus amenazas.

Una banda criminal que se autodenomina “La Gente del Porvenir y Gran Chimú” difundió un video en redes sociales en el que lanza amenazas contra los trabajadores de la empresa de transportes El Cortijo.

Los sujetos exigen el pago de cupos y advierten que atentaría contra las unidades y los conductores si sus demandas no son atendidas, estos delincuentes realizan una amenaza directa contra los choferes y asegura que tomarán represalias en caso de que la empresa no acceda a sus exigencias.

“Esto es una primera advertencia a la empresa de transportes El Cortijo. A la segunda le vamos a rellenar a plomo a los choferes”, se escucha decir al sujeto mientras realiza la intimidación.

DELINCUENTES EXHIBEN ARMAS Y MUNICIONES

Para reforzar sus amenazas, los integrantes del grupo aparecen en el video mostrando armas de fuego, cartuchos de dinamita y municiones. Con estas imágenes pretenderían demostrar su capacidad para concretar los atentados anunciados contra la empresa de transportes.

El material también muestra una tarjeta de circulación vehicular que pertenecería a uno de los conductores. Este elemento incrementa la preocupación entre los trabajadores, debido a que evidenciaría que los extorsionadores tendrían información sobre integrantes de la empresa.

PIDEN PAGO DE CUPOS

Por otro lado, estas amenazas tiene motivo de exigencia al pago de cupos extorsivos. Los sujetos advierten que, si sus demandas no son atendidas, podrían atacar las unidades y atentar contra la vida de los conductores.