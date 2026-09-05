Mujer denuncia a tres policías en Puno: supuestamente agentes le pidieron dinero para no detenerla

Una mujer denunció a tres policías que presuntamente le pidieron dinero a cambio de no ser detenida y trasladada a la comisaría. El hecho ocurrió la mañana del miércoles 2 de setiembre en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región Puno.

La denunciante dijo que caminaba por el jirón Mariano Núñez cuando fue intervenida por efectivos que estaban en un patrullero. Le solicitaron sus documentos; al no tenerlos, fue obligada a subir a la unidad policial para trasladarla a la delegación.

En el camino le revisaron la mochila y, al percatarse de que tenía una suma considerable de dinero, le solicitaron un parte para dejarla libre. La joven les señaló que la plata correspondía a unos ahorros familiares que se usarán para comprar una camioneta.

ABANDONADA EN UN DESCAMPADO

Tras una discusión, fue abandonada en un descampado, donde minutos después cuatro sujetos que estaban en dos motos la golpearon y le arrebataron la mochila. Inmediatamente denunció el hecho ante la Policía y la Fiscalía, que iniciaron las investigaciones.

Uno de los tres agentes presuntamente involucrados fue intervenido en la comisaría Juliaca "A", se identificó como Sebastián R. Los otros dos efectivos no estaban en la delegación, pues tenían día libre. Las autoridades continúan con las diligencias.