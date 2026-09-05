Ica: mineros ilegales habrían ocasionado daños en las Líneas de Nasca del sector de Mollaque

Según informó Luis Mendoza, jefe de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, mineros ilegales dañaron uno de los dibujos del área arqueológica de las Líneas y Figuras de Nasca, ubicada en la zona de Mollaque, provincia de Palpa, región Ica.

Señaló que cuentan con imágenes captadas mediante drones que evidencian la afectación. “Es nuestra responsabilidad la protección. Ellos están infringiendo la ley; tenemos que poner en manos de las autoridades estos hechos”, agregó.

MINISTERIO DE CULTURA

Finalmente, el funcionario Mendoza Urcia informó que ya se presentó la denuncia correspondiente sobre este caso para que las autoridades investiguen inmediatamente lo ocurrido y determinen las responsabilidades, informa RPP.

Hace unos días, una inspección del Ministerio de Cultura, la Fiscalía y la Policía constató la práctica de minería ilegal en la zona de Mollaque; se hallaron chozas, equipos, un socavón y otros materiales vinculados con esta actividad.