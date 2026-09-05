Puno: Policía incauta 36 paquetes de cocaína ocultos en un camión

Un hombre fue detenido durante la intervención y quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones por presunto tráfico ilícito de drogas.

Agentes de la Policía Antidrogas incautaron 37.915 kilos de clorhidrato de cocaína y detuvieron a un hombre durante un operativo de interdicción realizado en el centro poblado Totorante Grande, distrito de Paucarcolla, provincia y región Puno.

La intervención se ejecutó luego de que personal de Inteligencia recibiera información sobre el presunto traslado de droga a bordo de un camión que circulaba por la jurisdicción de la carretera Juliaca-Puno.

El jefe de la Región Policial Puno, Tomás Guardia Riveros, informó que la acción se realizó en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Juliaca).

HALLAN 36 PAQUETES DE COCAÍNA

Durante el operativo, los policías encontraron 36 paquetes rectangulares recubiertos con cinta amarilla. Al realizar las diligencias correspondientes, se determinó que contenían clorhidrato de cocaína.

El peso total de la sustancia incautada alcanzó los 37.915 kilogramos. Según información proporcionada por la Policía, que tendría un valor estimado de 70 mil dólares.

DETENIDO QUEDÓ A DISPOCISIÓN

Por otro lado, el detenido fue trasladado junto con el vehículo y la sustancia incautada para continuar con las diligencias correspondientes. La investigación está relacionada con el presunto delito de tráfico ilícito de drogas (TID).