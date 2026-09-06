Trujillo: encuentran casa con cuarto subterráneo donde habría estado secuestrado empresario minero

Continúan las investigaciones respecto al cuádruple asesinato y el secuestro de un empresario minero en la ciudad de Trujillo. Esta vez la Policía Nacional llegó hasta un inmueble donde habría estado cautivo Jenss Lara.

Según primeras informaciones, la casa se localiza en la calle Cobre en la urbanización San Isidro. La vivienda tiene un cuarto subterráneo donde habría estado el hombre tras su rapto el domingo 20 de agosto y mataron sus amigos.

NUEVAS EVIDENCIAS

Con la respectiva orden judicial, los peritos de Criminalística junto a agentes policiales ingresaron al inmueble con la finalidad de recopilar nuevas evidencias que permitan contrastar si es que el empresario estuvo en el lugar.

Sobre el tema, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), dijo que “es un subterráneo muy bien acondicionado”. Evitó dar mayores detalles, pues la indagación está en curso.