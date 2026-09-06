Minedu cerrará al 100 % la brecha digital de las escuelas públicas del Perú

El Ministerio de Educación (Minedu) viene implementando una nueva estrategia para cerrar la brecha de conectividad en las instituciones educativas del país, con lo que se logrará llevar internet satelital a 40 054 escuelas que actualmente no cuentan con cobertura, afirmó el titular del sector, José Antonio Chang Escobedo.

Al respecto precisó que, actualmente, de un universo aproximado de 55 000 colegios, solo 15 260 (27 %) cuentan con algún tipo de cobertura. “Con la nueva propuesta del Gobierno, se atenderá a las 40 054 instituciones educativas restantes, equivalentes al 73 % del total. Con internet, les abriremos las puertas al mundo a todos los estudiantes de las zonas más alejadas del país”, explicó el ministro Chang.

La propuesta contempla una inversión estimada de S/242 millones para implementar la conectividad satelital, con un costo promedio de S/6041 por institución educativa, significativamente menor al costo promedio de la conectividad actualmente disponible, estimado en S/18 184 por institución educativa.

Cierre progresivo de la brecha

El ministro explicó que la estrategia establece metas concretas para acelerar el acceso a internet en las zonas que actualmente presentan mayores dificultades de conectividad y se proyecta para fines del 2027 alcanzar una cobertura del 65 % de las instituciones educativas, y para el 2028 se prevé llegar al 100 %, cerrando la brecha de conectividad.

Asimismo, donde no haya energía eléctrica, instalaremos paneles solares con generadores de electricidad, garantizando que estas escuelas también puedan contar con conectividad y acceder a las herramientas digitales. La distancia, el aislamiento y la falta de energía eléctrica no serán obstáculos para que nuestros estudiantes estén conectados con el mundo.

Una solución para llegar a las zonas más alejadas

La conectividad satelital permitirá que estudiantes y docentes de instituciones educativas ubicadas en zonas rurales, remotas y de difícil acceso puedan contar con una herramienta fundamental para fortalecer sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

“El acceso a internet facilitará el uso de recursos educativos digitales, plataformas de aprendizaje, contenidos pedagógicos y herramientas tecnológicas, ampliando las oportunidades educativas para estudiantes de todo el país”, señaló el ministro.

Cabe precisar que la cobertura actual incluye también la atención mediante concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, administradas por el Minedu y Programa Nacional de Telecomunicaciones, que permiten brindar el servicio sin costo en aproximadamente 8463 instituciones educativas.

Con esta estrategia, el Minedu busca que la distancia geográfica deje de ser una barrera para acceder a las oportunidades que ofrece la tecnología, avanzando hacia una educación con mayores condiciones de equidad y acceso para todos los estudiantes del país.