Trujillo: asesinan a balazos al hermano del alcalde de Pataz frente a un restaurante

Homero Armas Villalobos, hermano del alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas Villalobos, fue asesinado a balazos frente al restaurante Fonseca, ubicado en la calle Juan Julio Ganoza cerca del parque César Vallejo en la urbanización California, en Trujillo, la madrugada de este lunes.

La víctima de 35 años, con antecedentes de investigaciones fiscales, fue interceptada por dos sujetos que le dispararon en seis oportunidades antes de darse a la fuga. Tras el ataque, el hombre fue llevado de emergencia a un establecimiento de salud de la ciudad, donde certificaron su deceso debido a la gravedad de las heridas.

Diligencias policiales y evidencias recogidas

Tras el homicidio, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar el recojo de evidencias, la inspección de una camioneta roja vinculada al afectado y la revisión de cámaras de seguridad que permitan esclarecer el trayecto de los atacantes.

Durante las diligencias en el lugar, los efectivos incautaron un arma de fuego con municiones que se encontraba guardada dentro de una bolsa. Hasta el momento, el burgomaestre Segundo Armas Villalobos no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre los hechos.

Historial de víctima

El historial fiscal de la víctima registra al menos tres casos en la región La Libertad en condición de imputado por los presuntos delitos de usurpación agravada, hurto simple y perturbación del normal funcionamiento de servicios públicos. Entre los expedientes figura una denuncia presentada en abril de 2020 por la Compañía Minera Poderosa debido a un supuesto bloqueo de vía en Pataz, situación que Armas Villalobos, quien se desempeñaba como dirigente de ronderos, negó en su momento al señalar que solo realizaban controles sanitarios y de seguridad comunitaria.