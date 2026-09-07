Senamhi advierte lluvias, nieve y granizo en más de 100 provincias del 8 al 10 de septiembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que diversas localidades de más de 100 provincias pertenecientes a 14 regiones del país registrarán lluvias, nieve, granizo y aguanieve de moderada a fuerte intensidad entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre.

La entidad señaló que las precipitaciones meteorológicas estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora, sin descartar lluvias dispersas en la costa norte.

Las zonas comprendidas en la alerta meteorológica pertenecen a la sierra de los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Piura y Puno.

Características del fenómeno

De acuerdo con el pronóstico, se prevén acumulados de precipitación de entre 10 mm/día y 18 mm/día en la sierra norte, de 8 mm/día y 12 mm/día en la sierra centro, y de 7 mm/día a 15 mm/día en la sierra sur. Asimismo, se contempla la caída de granizo en zonas superiores a los 2,800 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades que superen los 3,800 metros de altitud.

Recomendaciones y monitoreo de Indeci

Ante la posible ocurrencia de deslizamientos y huaicos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales verificar que las rutas de evacuación se encuentren despejadas y señalizadas, además de asegurar la operatividad de los centros de salud, comisarías y compañías de bomberos. Del mismo modo, se aconseja a la ciudadanía proteger y reforzar los techos de sus viviendas e implementar sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, sirenas o altoparlantes en coordinación con las autoridades.