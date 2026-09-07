Junín: Hospital Perú de EsSalud brindará más de 5 mil atenciones especializadas a asegurados de Tarma

Desde el martes 8 hasta el 16 de septiembre, el hospital itinerante ofrecerá consultas, exámenes y medicamentos para los asegurados de la mencionada ciudad.

Con el objetivo de descentralizar la salud y brindar atención oportuna, el Seguro Social de Salud (EsSalud) dispone de su hospital itinerante en la provincia de Tarma, ubicada en la región Junín. A través de Hospital Perú se proyecta realizar más de 5,471 atenciones médicas a partir de este martes 8 de septiembre.

La jornada se desarrollará en el Hospital I Tarma, ubicado en la cuadra 16 de la avenida Manuel A. Odría, y se extenderá de manera continua hasta el miércoles 16 de septiembre. Durante estos días, los asegurados tendrán acceso a una amplia cartera de servicios que incluye medicina general, medicina interna, pediatría, oftalmología, gastroenterología, ginecología y otorrinolaringología.

Además, se brindará atención en medicina física y rehabilitación, así como servicios complementarios indispensables como la toma de ecografías, cuidados de enfermería y la entrega directa de medicamentos en farmacia.

Esta campaña, articulada con la Red Asistencial Junín, buscará fortalecer la capacidad operativa de los centros locales y descongestionar la alta demanda, priorizando el cuidado integral de los pacientes de la sierra central.

La doctora María Hernández, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, remarcó que estas jornadas itinerantes son clave para agilizar las citas médicas en el interior del país. La funcionaria destacó que los equipos médicos recorren diversas regiones de manera ininterrumpida con el firme propósito de acercar los servicios y responder a las necesidades de la población.

A la fecha, el Hospital Perú ha llevado a cabo 35 despliegues a nivel nacional, superando un total de 192,043 atenciones. Su operatividad continua beneficia tanto a las grandes redes prestacionales de Lima Rebagliati, Almenara y Sabogal como a miles de pacientes en regiones como La Libertad, Junín, Puno y Cajamarca.