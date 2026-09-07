Minedu transfiere S/169 millones para financiar asignaciones a más de 200 000 docentes y auxiliares de educación

El Ministerio de Educación (Minedu) autorizó la transferencia de más de S/169 millones a los Gobiernos regionales para financiar el pago de asignaciones temporales en beneficio de más de 200 000 docentes y auxiliares de educación que laboran en zonas rurales, de frontera y VRAEM, así como en instituciones educativas unidocentes, multigrado y bilingües.

La transferencia fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 172-2026-EF y garantiza el financiamiento de asignaciones temporales adicionales a la remuneración mensual, cuyos montos se determinan de acuerdo al tipo de institución educativa y el ámbito geográfico donde se presta el servicio.

En el caso de la asignación por ruralidad, los montos oscilan entre S/70 y S/500 mensuales, de acuerdo con la distancia de la institución educativa respecto de la capital de la provincia urbana más cercana. Asimismo, quienes laboran en el VRAEM reciben una asignación de S/300, mientras que aquellos que trabajan en zonas de frontera reciben S/100.

ENTREGA DE ASIGNACIONES

También se otorgan asignaciones según las características de la institución educativa: S/200 para quienes laboran en instituciones unidocentes, S/140 en multigrado y S/50 en instituciones bilingües. Adicionalmente, los docentes de Educación Intercultural Bilingüe que acreditan dominio de una lengua originaria y laboren en institución bilingüe reciben una asignación de S/100.

De acuerdo con la normativa vigente, un docente puede percibir hasta cinco asignaciones mensuales adicionales a su remuneración, mientras que un auxiliar de educación puede recibir hasta cuatro, según corresponda a las características y condiciones de su servicio.

Estas asignaciones constituyen un mecanismo de reconocimiento económico a los docentes y auxiliares de educación que desarrollan su labor en contextos geográficos y educativos que implican condiciones particulares, y contribuyen a garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo en todo el territorio nacional.