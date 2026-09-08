Adolescente de 15 años pierde la vida tras caer desde un tercer piso en Huancayo

Un adolescente de 15 años murió tras caer desde el tercer piso de una vivienda en construcción, ubicada en la intersección de la avenida General Córdova y el jirón San Martín, en Chilca. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la mañana.
El menor, identificado con las iniciales M.L.Q.L., fue encontrado tendido sobre la vereda y con una herida sangrante en la cabeza. Al momento de ser hallado, ya no presentaba signos vitales, por lo que la emergencia fue comunicada a las autoridades.
Según sus familiares, el adolescente padecía epilepsia y sufría ataques con frecuencia, razón por la que no asistía regularmente al colegio y recibía clases de manera particular.
FAMILIA PRESUME QUE SUFRIÓ UN ATAQUE ANTES DE CAER
El abuelo, Maria Quispe, relató que el adolescente era un joven trabajador y que solía levantarse temprano para realizar diferentes actividades, como ocurrió aquella madrugada. “Él era muy cariñoso, a mí me quería, totalmente”, expresó con nostalgia. El menor era uno de los tres hijos de la familia. “Era trabajador y un buen chico”, indicó.
Asimismo, consideró que, en ese momento, el menor podría haber sufrido uno de sus ataques de epilepsia, lo que habría provocado que perdiera el equilibrio y cayera desde el tercer piso.
POLICÍA Y PERITOS INVESTIGAN LA CAUSAS DE CAUSAS
Tras conocerse el hecho, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los efectivos policiales y peritos, quienes inspeccionaron los diferentes ambientes de la vivienda en construcción.
Los especialistas revisaron principalmente el lugar donde se encontraba el adolescente y el punto desde el cual se habría producido la caída. Asimismo, realizaron las diligencias correspondientes al cuerpo y recogieron elementos que puedan contribuir a determinar cómo ocurrió la tragedia.