Confirman primer caso de sarampión en San Martín: niño tenía esquema de vacunación incompleto

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de San Martín confirmó el primer caso de sarampión en el departamento. El virus fue identificado en un niño de 4 años procedente del distrito de Soritor, en la provincia de Moyobamba.

El pequeño fue internado en el Hospital de EsSalud tras presentar síntomas, tales como fiebre alta, conjuntivitis, coriza (secreción nasal intensa), adenopatía cervical y la posterior aparición de exantema o erupción cutánea.

PROPAGACIÓN COMUNITARIA

Se procedió con la toma de muestras de suero e hisopado nasofaríngeo, las cuales fueron enviadas para su análisis. Confirmándose el diagnóstico positivo para sarampión. El niño registraba un esquema de vacunación incompleto.

Inmediatamente, Diresa desplegó en Soritor brigadas de vacunación, sobre todo en la zona de residencia del menor, para ejecutar una rigurosa intervención de campo orientada a contener cualquier riesgo de propagación comunitaria.