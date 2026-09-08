Litoral peruano registrará oleaje ligeramente intenso desde este miércoles 9 hasta el 13 de septiembre

El litoral peruano se verá afectado por oleajes de ligera intensidad entre el 9 y el 13 de septiembre, de acuerdo con los pronósticos emitidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú.

Según el Aviso Especial No. 035, el litoral norte registrará este evento desde la madrugada del miércoles 9 de septiembre. Posteriormente, en el sector centro (Salaverry y Chancay) se presentará por la mañana de ese mismo día, mientras que desde Chancay hasta San Juan de Marcona afectará a partir de la tarde. El litoral sur experimentará el oleaje ligero desde la tarde del viernes 11, manteniéndose el fenómeno a nivel nacional hasta el domingo 13 de septiembre.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales orientar a la ciudadanía a protegerse y evitar la exposición al fenómeno para prevenir accidentes o daños.

Disposiciones y recomendaciones

Asimismo, las directrices oficiales comprenden la suspensión de las actividades portuarias y de pesca, además de asegurar las embarcaciones y retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Del mismo modo el organismo también se exhorta a la población a abstenerse de realizar prácticas deportivas y recreativas durante el periodo de vigencia del oleaje.

Dentro de las medidas preventivas dispuestas, se recomienda a los ciudadanos a evitar la instalación de campamentos en las zonas cercanas a las playas mientras persistan las condiciones marinas anunciadas.