Perros y gatos son las mascotas preferidas por los peruanos, según INEI

De acuerdo con el estudio "Crianza de mascotas en el hogar" difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 64 % de los hogares peruanos alberga al menos una mascota, con predominio de perros y gatos.

La tenencia nacional alcanza el 72,7 % en áreas rurales frente al 61,8 % en zonas urbanas. A nivel departamental, Apurímac encabeza la lista con el 76,5 %, seguido por Huancavelica y Junín, mientras que los porcentajes más bajos se reportan en Lambayeque, Loreto y Tumbes, registrando Lima Metropolitana un 59,6 %.

El informe técnico presentado por el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, detalla que el 68,5 % de las viviendas con menores de 18 años posee un animal de compañía, superando a los hogares habitados únicamente por adultos. En cuanto a la cantidad de animales, el 40,5 % de las familias tiene uno y el 34 % cría tres o más, elevándose el promedio rural a 2,7 mascotas frente al promedio nacional de 2,5.

Preferencias entre perros, gatos y otras especies

El perro se consolida como el favorito en más de la mitad de los hogares peruanos. El 63,1 % de las familias los cría por compañía o afecto, un motivo que llega al 85,5 % en Lima y Callao, mientras que el 34,0 % los mantiene por seguridad, aspecto que lidera en Apurímac con el 75,9 %. Por su parte, el gato está presente en uno de cada tres hogares, siendo elegido principalmente por afecto, aunque un 29,9 % los utiliza para el control de plagas como roedores y lagartijas.

Las mayores proporciones de tenencia felina se concentran en Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, en contraste con Lambayeque, Ica y Lima Metropolitana que muestran las cifras menores. Asimismo, un 3,4 % de los hogares peruanos integra a otras especies en su cotidianidad, tales como aves, conejos, peces, tortugas y hámsteres.