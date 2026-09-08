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Hace 41 minutos

Perros y gatos son las mascotas preferidas por los peruanos, según INEI

Un informe técnico revela que los perros y gatos dominan las preferencias nacionales, registrando una mayor tenencia en las zonas rurales del país.



De acuerdo con el estudio "Crianza de mascotas en el hogar" difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 64 % de los hogares peruanos alberga al menos una mascota, con predominio de perros y gatos.

La tenencia nacional alcanza el 72,7 % en áreas rurales frente al 61,8 % en zonas urbanas. A nivel departamental, Apurímac encabeza la lista con el 76,5 %, seguido por Huancavelica y Junín, mientras que los porcentajes más bajos se reportan en Lambayeque, Loreto y Tumbes, registrando Lima Metropolitana un 59,6 %.

El informe técnico presentado por el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, detalla que el 68,5 % de las viviendas con menores de 18 años posee un animal de compañía, superando a los hogares habitados únicamente por adultos. En cuanto a la cantidad de animales, el 40,5 % de las familias tiene uno y el 34 % cría tres o más, elevándose el promedio rural a 2,7 mascotas frente al promedio nacional de 2,5.

Preferencias entre perros, gatos y otras especies

El perro se consolida como el favorito en más de la mitad de los hogares peruanos. El 63,1 % de las familias los cría por compañía o afecto, un motivo que llega al 85,5 % en Lima y Callao, mientras que el 34,0 % los mantiene por seguridad, aspecto que lidera en Apurímac con el 75,9 %. Por su parte, el gato está presente en uno de cada tres hogares, siendo elegido principalmente por afecto, aunque un 29,9 % los utiliza para el control de plagas como roedores y lagartijas.

Las mayores proporciones de tenencia felina se concentran en Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, en contraste con Lambayeque, Ica y Lima Metropolitana que muestran las cifras menores. Asimismo, un 3,4 % de los hogares peruanos integra a otras especies en su cotidianidad, tales como aves, conejos, peces, tortugas y hámsteres.


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