Joven fue asesinado a balazos dentro de una combi en Trujillo: sicario subió fingiendo ser pasajero

Sin importarle que había pasajeros, un sicario asesinó a balazos a un joven de 22 años que se encontraba en la parte posterior de una combi de transporte interprovincial.

La unidad, que cubre la ruta Trujillo-Gran Chimú, estaba por partir de un paradero informal de la avenida José Gabriel Condorcanqui, cuando se registró el mortal ataque.

Según los asustados pasajeros, la tarde de ayer, el sicario abordó la unidad, ubicó a la víctima -identificada como Steven C.- y le disparó a quemarropa en varias oportunidades.

CINCO CASQUILLOS DE BALA

Tras el asesinato, el sujeto huyó corriendo y, metros más adelante, subió a una moto que los esperaba para escapar. La víctima fue llevada a un hospital, pero llegó sin vida.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen donde hallaron cinco casquillos de bala. Se continúa con las diligencias para identificar y capturar al responsable.