Huancayo: un muerto y un herido grave deja caída de moderna camioneta a un abismo

Según primeras informaciones, una mujer falleció y su esposo resultó gravemente herido luego que la camioneta en la que viajaban se despistara y cayera a un abismo de unos 200 metros, a la altura de Casapalca, en Huancayo.

El accidente ocurrió la noche del domingo último. El moderno vehículo bajaba de Ticlio con dirección a la ciudad de Lima cuando se salió de la carretera y terminó precipitándose por el desnivel, dando varias vueltas de campana.

GRAVES HERIDAS

La víctima mortal fue identificada como Lourdes H. (42), quien viajaba como copiloto. Su esposo, Alex R. (46), resultó con graves heridas, fue auxiliado y trasladado al hospital de La Oroya, donde quedó bajo atención médica.

La pareja se movilizaba a bordo de una camioneta Suzuki gris, modelo 2018. Policías acudieron al lugar para realizar las diligencias y recabar información que permita determinar las circunstancias exactas del fatal accidente.