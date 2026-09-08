Chincha: disparos contra hinchas de un club de fútbol dejan dos muertos y un herido grave

Un ataque armado contra socios y barristas que estaban reunidos en los exteriores del club de fútbol deportivo Primavera, dejó dos muertos y un herido grave. La balacera se registró la noche del domingo último.

El incidente ocurrió en el jirón Santa Rosa, del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, región Ica; las personas estaban reunidas en una actividad para recaudar fondos para ayudar a un socio del club.

Según testigos, al lugar llegó un auto y desde el interior sujetos realizaron varios disparos contra las personas reunidas. Producto del ataque, dos murieron y uno resultó herido, que fue trasladado a un hospital cercano.

MENORES EN LA ORFANDAD

Las víctimas fueron identificadas como José P. (52) y Renzo C. (39); este último deja a dos menores en la orfandad. La identidad de la persona herida se mantiene en reserva; solo se sabe que su situación es grave.

Efectivos de la Policía Nacional y personal de Criminalística llegaron al lugar para las diligencias; se encontraron doce casquillos de bala. Hasta el momento se desconocen los motivos del mortal ataque.