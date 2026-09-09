Turista extranjera cae a un abismo mientras recorría ruta turística en Cusco y logra sobrevivir

Sus acompañantes alertaron a las autoridades y los equipos de emergencia descendieron por el complicado terreno para lograr rescatarla.

Una turista alemana fue rescatada con vida tras caer a un abismo mientras recorría la ruta turística que conecta Collpapampa con Playa Sahuayaco, en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, Cusco.

De acuerdo con la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, la visitante sufrió una caída luego de tropezar en una zona escarpada y rocosa ocasionando lesiones de consideración y sus acompañantes, también extranjeros, dieron aviso a las autoridades para solicitar ayuda.

DESCENDIERON POR UNA ZONA DIFICIL DE ACCESO

El lugar donde ocurrió el accidente presenta terreno rocoso y de complicado acceso, lo que dificultó las labores de auxilio. Los equipos de emergencia trabajaron para asegurar el traslado de la visitante desde el punto donde había quedado tras la caída.

Durante la evacuación, otros turistas presentes en el sector colaboraron con los rescatistas para facilitar el traslado de la mujer hasta un lugar seguro.

TURISTA FUE TRASLADADA A UN CENTRO MÉDICO

Luego del rescate, la visitante fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atención médica y quedó bajo observación para evaluar su evolución y recuperación tras las lesiones sufridas.

Por otro lado, la Municipalidad de Santa Teresa informó que se activaron los protocolos de respuesta establecidos para atender emergencias relacionadas con visitantes en las rutas turísticas del distrito.