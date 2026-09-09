¡Alerta por explotación sexual! Detienen a joven acusado de vender videos de una menor en Huancayo

El investigado niega las acusaciones y asegura que desconocía la edad de la menor, mientras la Policía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.

Una adolescente de 14 años que permanecía desaparecida desde hace más de un mes fue ubicada en el distrito de Chilca, Huancayo, luego de una investigación realizada por agentes del Departamento Desconcentrado de Trata de Personas.

La menor fue encontrada en compañía de un hombre de 28 años identificado como Emerson Diego Malpica, quien quedó detenido que según las primeras diligencias policiales habría captado a la adolescente y presuntamente la habría sometido a situaciones de explotación sexual.

Los agentes sostienen que el investigado habría registrado imágenes de carácter íntimo de la menor y posteriormente las habría comercializado mediante redes sociales. La intervención se realizó cerca del parque Abel Martínez, en Chilca, cuando el hombre se encontraba junto a la adolescente.

POLICÍA INVESTIGA PRESUNTA EXPLOTACIÓN SEXUAL

De acuerdo con las primeras investigaciones, durante el periodo en que permaneció desaparecida, la adolescente habría estado bajo la influencia del detenido. La menor también habría declarado ante los agentes que el investigado la obligaba a realizar determinadas actividades vinculadas con la comercialización de objetos de carácter sexual.

La madre de la adolescente exigió justicia y pidió que el caso sea investigado a profundidad. “Quiero justicia para mi hija, ese tal Emerson Diego no más no es, hay otro con el que se tomaban fotos. A mi hija le hizo creer que era un joven de 22 años, pero ya tenía 28. Debe ir a prisión, es un depravado” , manifestó.

DETENIDO NIEGA ACUSACIONES

Por otro lado, Emerson Diego Malpica negó las acusaciones en su contra. “Soy inocente, ella me dijo que era mayor”, declaró el investigado ante los medios.

La versión del detenido deberá ser contrastada con los testimonios, peritajes y demás evidencias recopiladas durante la investigación. La Policía continúa con las diligencias para determinar cómo fue captada la menor y si hubo otras personas involucradas.