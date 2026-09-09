“Rostros del cambio”: el Reino Unido conmemora su participación en la reconstrucción del Perú

La muestra fotográfica, el libro y el documental reúnen testimonios de personas y comunidades beneficiadas por proyectos de infraestructura.

El impacto de una obra de infraestructura se mide también por lo que ocurre cuando empieza a transformar la vida cotidiana de las personas. Bajo esa premisa, el Equipo de Entrega del Reino Unido (UKDT) presentó el lunes 7 de septiembre “Rostros del Cambio”, una iniciativa cultural que conmemora la participación del Reino Unido en el proceso de reconstrucción del Perú poniendo en el centro a sus principales protagonistas: las personas y comunidades beneficiadas.

La iniciativa incluyó una exposición fotográfica del reconocido fotógrafo y documentalista Omar Lucas, ubicada en el Parque Kennedy de Miraflores. Esta exposición estará abierta al público hasta el 14 de septiembre. Como parte del evento, se presentó el documental y el libro de memorias "Rostros del Cambio", publicaciones que reúnen imágenes, testimonios e historias de quienes han vivido directamente la transformación impulsada por proyectos de infraestructura resiliente desarrollados principalmente en el norte del país.

Durante la presentación, que dio inicio a la Semana Británica, la Embajadora del Reino Unido en Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, destacó la importancia de contar esta historia desde la perspectiva de la gente:

“La reconstrucción no se trata solo de infraestructura. Se trata de las personas, sus comunidades y las oportunidades que surgen cuando trabajamos juntos para construir un futuro más resiliente. Estos rostros y voces representan el verdadero impacto de nuestra colaboración entre el Perú y el Reino Unido”.

El libro y la exposición capturan precisamente esa perspectiva: detrás de cada proyecto hay familias, estudiantes, docentes, profesionales y comunidades que han experimentado cambios tangibles en sus territorios. Esta iniciativa cultural busca preservar estas historias y demostrar que la infraestructura puede convertirse en una herramienta para reconstruir la confianza, crear oportunidades y fortalecer la resiliencia comunitaria.

Una historia humana respaldada por resultados

La dimensión humana de Rostros del Cambio se ve reforzada por los resultados de un reciente estudio de impacto realizado por UKDT, un consorcio británico integrado por Mace, Arup y Gleeds. El acuerdo intergubernamental firmado entre Perú y el Reino Unido en 2020 ha brindado asistencia técnica especializada a una cartera de 153 proyectos, 84 de los cuales están en pleno funcionamiento y otros 28 en desarrollo, incluyendo escuelas, centros de salud, hospitales, control de inundaciones y proyectos de sistemas de alerta temprana.

El rol de UKDT incluye brindar apoyo y asesoría técnica durante el desarrollo de los proyectos, abarcando aspectos relacionados con su gestión, diseño, planificación y ejecución, trabajando de manera coordinada con las entidades peruanas responsables.

Para Iñigo Ruiz-Apilánez, director de UKDT, los resultados permiten contextualizar lo que muestran las fotografías y los testimonios desde una perspectiva humana:

“Cuando hablamos de impacto, no nos referimos solo a la cantidad de proyectos que se han completado con éxito. Nos referimos a lo que sucede después: un niño que estudia en mejores condiciones, una familia que tiene acceso a una atención médica adecuada o una comunidad mejor preparada para afrontar una inundación. Los rostros capturados por este proyecto son la mejor manera de comprender el verdadero impacto de la infraestructura”.

El estudio también muestra que las escuelas desarrolladas bajo esta alianza se entregaron en un promedio de 2,5 años, en comparación con el promedio tradicional de 5 años, mientras que los centros de salud se entregaron en un promedio de 2,9 años, en comparación con el promedio nacional de 7,3 años. Tres cuartas partes (72%) de las escuelas con apoyo técnico de UKDT se terminaron en menos de 3 años, en comparación con un tercio de las escuelas sin apoyo de UKDT (32%). Asimismo, el 100% de los hospitales se construyeron a través de la alianza UKDT en menos de cuatro años, en comparación con el 10% de los hospitales sin apoyo de UKDT.

Los protagonistas hablan

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue el encuentro con los líderes comunitarios que aparecen en «Rostros del Cambio»: Félix Douglas Ferrer Briceño, docente de la Escuela María Ignacia García de Gonzales en Sullana; Martha Cecilia González Sánchez, líder comunitaria del sector La Molina en la localidad de El Milagro, distrito de Huanchaco; y Alex Durand, líder de Cajamarquilla. Compartieron sus experiencias y reflexiones sobre el impacto de los proyectos en su vida diaria y en el desarrollo de sus comunidades.

La exposición fotográfica, el libro y el documental, narrado de forma excepcional por el actor Reynaldo Arenas, transforman los resultados de un proyecto de infraestructura en historias concretas, dando voz a las personas que representan el cambio que se produce en diferentes regiones del Perú.

Infraestructura para construir comunidades más resilientes

Uno de los componentes clave de esta experiencia ha sido la incorporación de infraestructura enfocada en la prevención y la resiliencia ante eventos climáticos. Los proyectos desarrollados en esta área protegen actualmente a más de 100.000 personas, mientras que los beneficios derivados de la prevención de daños se estiman en US$23.190 millones durante los próximos 50 años.

A través de su programa de transferencia de conocimiento, se han desarrollado más de 3.100 sesiones de aprendizaje, 232.000 horas de capacitación y más de 68.000 certificaciones para profesionales y funcionarios peruanos.

La presentación de «Rostros del Cambio» reafirma así el valor de la colaboración entre Perú y el Reino Unido y pone en perspectiva el legado de una experiencia que combinó asesoría técnica, innovación, transferencia de conocimiento y una visión de infraestructura centrada en las personas.