Dengue golpea a La Libertad: familias deben enfrentar costoso tratamiento

Las altas temperaturas y las dificultades de acceso continuo al agua potable podrían favorecer la reproducción del mosquito transmisor del dengue en varios sectores de la región.

La región La Libertad registra un preocupante incremento de casos de dengue, situación que podría generar un impacto económico en las familias y una mayor presión sobre los establecimientos de salud.

La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) advirtió que, sin un plan de prevención oportuno, el avance de la enfermedad podría afectar principalmente a los hogares de menores ingresos.

De acuerdo con información analizada por REDES, hasta la quincena de agosto se contabilizaron 5.910 casos de dengue en la región. La cifra representa casi 30 veces los 202 casos registrados durante el mismo periodo de 2025. Los distritos con mayor número de contagios son Chao, en la provincia de Virú, con 2.336 casos, seguido de El Porvenir, con 784, y La Esperanza, con 408.

ALTAS TEMPERATURAS Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

Según datos del Senamhi citados por REDES, durante julio Trujillo registró una anomalía de +4,8 °C respecto de sus valores normales, mientras que las temperaturas llegaron a superar los 25 °C. Estas condiciones favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue.

A este escenario se suma la falta de acceso continuo al agua potable en determinados sectores, solo en el Alto Trujillo, solo el 48,7 % de las viviendas tiene acceso al agua mediante la red pública. En Pacanga, la cobertura alcanza el 67,1 %, mientras que en Huanchaco llega al 62,3 %.

DENGUE TAMBIÉN GENERA PÉRDIDAS ECONÓMICAS

El avance de la enfermedad también tiene consecuencias sobre la economía familiar, especialmente cuando los pacientes deben ausentarse de sus trabajos. “Cuando alguien se enferma puede dejar de trabajar y generar ingresos. Según el Banco Central de Reserva, las ausencias relacionadas con el dengue representaron pérdidas de S/ 163 millones en el país, entre 2010 y 2024”, indicó Carlos León economista de REDES.

Asimismo, según datos del Banco Central de Reserva citados por León, las ausencias laborales relacionadas con el dengue generaron pérdidas de S/ 163 millones a nivel nacional entre 2010 y 2024.