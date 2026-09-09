Más de 500 suicidios fueron registrados en Perú hasta septiembre de 2026

Hasta el 8 de septiembre de 2026, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) reportó 514 suicidios en el país. La cifra se suma a los 809 casos registrados durante 2025 y evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Minsa desarrolla la campaña “Cada voz suma: Hablemos para salvar vidas”. Como parte de esta iniciativa, realizó una jornada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con orientación en salud mental, además de servicios dirigidos a estudiantes.

La directora de Salud Mental del Minsa, July Caballero Peralta, señaló que expresiones de desesperanza, aislamiento o cambios repentinos de comportamiento deben ser tomadas con seriedad.

También recomendó escuchar sin juzgar y buscar ayuda profesional; ante una emergencia, la población puede comunicarse con la Línea 113, opción 5, donde especialistas brindan orientación psicológica.