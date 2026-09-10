Ataque con explosivo causa daños en vivienda y alarma a vecinos en Arequipa

Cámaras de seguridad registraron a un hombre y una mujer encapuchados antes del ataque; la Policía investiga su identidad y el móvil de la agresión.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el ataque con un artefacto explosivo contra una vivienda ubicada en la urbanización Chapi Chico, en el distrito de Miraflores, provincia y región Arequipa.

La detonación ocasionó daños materiales en el inmueble y en otras propiedades cercanas, ya que el explosivo afectó las rejas, ventanas y una camioneta perteneciente a la familia que reside en la vivienda.

Los propietarios escucharon la fuerte detonación y la alarma de su vehículo, por lo que salieron para verificar lo ocurrido y posteriormente comunicaron el ataque a la Policía. Las cámaras de seguridad de la zona registraron a un hombre y una mujer encapuchados caminando frente al inmueble.

MUJER HABRÍA ARROJADO EXPLOSIVO

Según las imágenes, una mujer, quien vestía un buzo de color plomo, se detuvo frente a la vivienda, encendió el artefacto y posteriormente lo arrojó contra el inmueble. Tras la explosión, ambos sujetos huyeron del lugar.

La detonación también habría provocado daños materiales en otras viviendas de la zona, por lo que los agentes realizan las diligencias correspondientes para determinar la magnitud de las afectaciones.

FAMILIA NIEGA HABER RECIBIDO AMENAZAS

Por otro lado, durante las primeras diligencias, los propietarios señalaron a las autoridades que desconocen el motivo del ataque y aseguraron que no habían recibido amenazas, mensajes intimidatorios ni advertencias relacionadas con el presunto cobro de cupos.