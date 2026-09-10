Decomisan fusiles, municiones y explosivos en Pataz: también se detuvo a dos personas

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (Cupaz), realizó un amplio operativo contra la criminalidad en el centro poblado Pueblo Nuevo, logrando decomisarse armamento y se detuvo a dos personas.

La intervención se realizó tras un paciente trabajo de inteligencia; participaron personal militar y policial que integran el Cupaz y efectivos de la comisaría del sector. La acción se desarrolló sin mayores incidentes; la sorpresa fue un factor clave.

ACTIVIDADES ILÍCITAS

Se decomisaron dos fusiles R15 con numeración de serie limada, dos cargadores, 25 municiones, 2,000 explosivos, 30 metros de cordón detonante y un chaleco antibalas. Todo lo incautado fue registrado y trasladado a la sede policial.

Según las autoridades, esta incautación ayuda a reducir la disponibilidad de armamento que puede ser utilizado en actividades ilícitas; asimismo, permite recuperar y mantener el control territorial en la provincia de Pataz, región La Libertad.