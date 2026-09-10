Jóvenes que cumplan 18 años hasta el 4 de octubre podrán votar en las ERM 2026

Más de dos millones de jóvenes tendrán una cita inédita con las urnas durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, donde elegirán a las próximas autoridades regionales y municipales del país. Según informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el domingo 4 de octubre estarán habilitados para votar en esta jornada electoral.

Reniec establece fecha límite para nuevos electores de las ERM 2026

El organismo registral precisó que 302 mil 498 jóvenes que aún son menores de edad al momento de la consulta podrán sufragar, siempre que alcancen la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones. La condición está determinada por la fecha de nacimiento registrada oficialmente en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).

En cambio, aquellos ciudadanos que cumplan 18 años desde el lunes 5 de octubre en adelante no serán incluidos en el padrón electoral correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y tendrán que esperar hasta el siguiente proceso electoral.

El padrón electoral fue cerrado el 7 de abril de 2026 con un total de 26 millones 314 mil 724 electores, incluyendo a quienes alcanzarían la mayoría de edad antes o durante la fecha de los comicios. Reniec recordó que los trámites posteriores de actualización de datos o renovación del documento de identidad no modifican la información utilizada para esta elección.

Lima concentra la mayor cantidad de ciudadanos que votarán por primera vez

De acuerdo con las cifras oficiales, 2 millones 362 mil 091 ciudadanos votarán por primera vez en las ERM 2026, luego de haber cumplido 18 años después de las elecciones regionales y municipales de 2022. Del total, 1 millón 201 mil 675 son hombres y 1 millón 160 mil 416 son mujeres, reflejando el peso del electorado joven en la próxima jornada electoral.

La región con mayor cantidad de nuevos votantes será Lima, con 688 mil 579 electores, seguida por Piura (156,186), La Libertad (148,188), Cajamarca (117,434) y Cusco (103,471). Además, el grupo de ciudadanos entre 18 y 29 años representa el 25,56 % del padrón nacional, con un total de 6 millones 726 mil 770 electores.

Reniec también informó que 78 mil 262 ciudadanos mayores de edad figuran en el padrón con fotografías tomadas cuando aún eran menores, debido al cierre del registro electoral. Aunque pueden renovar su DNI y actualizar su imagen, este cambio no modificará la fotografía considerada para las ERM 2026.

DNI será el único documento válido para votar

Para participar en las elecciones, los ciudadanos deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), que será el único documento válido durante la jornada electoral. Reniec recordó que los jóvenes próximos a cumplir 18 años pueden tramitar su DNI de mayor de edad desde los 17 años.

Asimismo, se autorizó el uso del DNI vencido hasta el domingo 4 de octubre, así como la participación de quienes ya cumplieron la mayoría de edad y todavía cuentan con un DNI amarillo, siempre que figuren habilitados en el padrón electoral.

La entidad registral reiteró que la fecha de nacimiento registrada oficialmente será el criterio principal para determinar quiénes podrán ejercer su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Con información de Infobae).