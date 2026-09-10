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Hace 46 minutos

Extorsionadores disparan nueve veces contra un microbús repleto de pasajeros en Trujillo

El ataque habría sido realizado por delincuentes de la banda criminal “La Gente del Porvenir y Gran Chimú”, que exige el pago de cupos, cuya tarifa por unidad fue elevada.

Foto Correo



Sujetos en moto balearon un microbús de la empresa de transportes El Cortijo II cuando hacía su recorrido, con pasajeros a bordo, por la urbanización La Alameda, en Trujillo. El ataque ocurrió a las 9:30 de la noche del último martes.

Las nueve balas impactaron en distintas partes de la unidad: parabrisas, ventanas y carrocería. Incluso, el conductor reveló que uno de los proyectiles atravesó todo el vehículo y salió por la parte posterior, sin causar víctimas.

BANDA CRIMINAL

Desde el pasado 4 de setiembre, la empresa El Cortijo II es víctima de amenazas por parte de extorsionadores de la banda criminal “La Gente del Porvenir y Gran Chimú”, que exige el pago de cupos, cuya tarifa por unidad fue elevada.

Ante el temor de nuevos ataques, algunos choferes indicaron que pararían indefinidamente sus labores. Exigen a la Policía Nacional del Perú (PNP) atrapar a los delincuentes autores de estas intimidaciones antes que haya muertos o heridos.


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