Sicarios atacan a balazos mototaxi en Piura: pasajero murió y chofer resultó gravemente herido

Según testigos, sicarios que se movilizaban en una motocicleta dispararon varias veces, la tarde de ayer, contra una mototaxi cuando transitaba por una céntrica avenida de la provincia de Paita, en la región Piura.

El pasajero falleció en el lugar mientras el chofer de la unidad terminó en estado muy grave; fue trasladado inmediatamente al hospital Nuestra Señora de las Mercedes. Sus identidades se mantienen en reserva.

Tras el atentado, agentes de la Comisaría Ciudad del Pescador realizaron un amplio operativo en el centro poblado Ramón Castilla, logrando la captura de dos presuntos implicados tras una intensa persecución.

SERIE ERRADICADA

Al primer intervenido, Carlos T. (20 años), se le incautó un cartucho de dinamita. Mientras Luis Ch. (25 años), intentó escapar realizando disparos al aire, fue reducido y le incautaron la pistola que tenía la serie erradicada.

Ambos sujetos quedaron en calidad de detenidos y son investigados por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, así como por uso y porte ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, informa Correo.