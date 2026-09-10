Caso Los Pulpos: piden a Chile captura y extradición de primo de investigado Jhonsson Cruz Torres

El Poder Judicial de Perú solicitó a la Corte Suprema de Chile la captura y extradición de Óscar Cruz Basilio, quien se escondería en ese país y habría quedado al mando de la organización criminal “Los Pulpos”, tras la captura de su primo Jhonsson Cruz Torres.

Según un reportaje del Canal 24 de Chile, las actividades delictivas de Cruz Basilio con Los Pulpos en el país sureño ya habían sido detectadas e investigadas por la Unidad Internacional y Extradiciones del Ministerio Público de dicho país, informa Correo.

CAPTURA INTERNACIONAL

El requerimiento judicial, que tendría 83 páginas, detalla que este escurridizo personaje habría participado en extorsiones, secuestros y otros delitos en diversas localidades del Perú, sobre todo en Trujillo, por lo que debe ser traído al país para que responda.

Óscar Cruz es sindicado de ser uno de los cabecillas de “Los Pulpos”, mano derecha de Jhonsson Cruz. Él ha sido implicado en secuestros, extorsiones y atentados en Perú y Chile. Además, debido a su peligrosidad, tiene una orden de captura internacional.