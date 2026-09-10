Temperatura del mar aumenta en Piura y La Libertad: ¿qué consecuencias podría generar?

En Paita, la anomalía térmica del mar habría alcanzado los +9.9 °C, mientras el litoral peruano registra temperaturas por encima de sus valores habituales.

A menos de 15 días del inicio oficial de la primavera en el Perú, las altas temperaturas registradas en el mar frente a la costa norte generan preocupación entre especialistas.

El biólogo pesquero y docente universitario Carlos Bocanegra García advirtió sobre el incremento de la temperatura superficial del mar y sus posibles efectos en el clima. Según el especialista, en Paita, Piura, la temperatura superficial del mar alcanzó una anomalía térmica de +9.9 °C, un nivel que, de mantenerse la tendencia, podría superar los 10 °C durante los próximos días.

Bocanegra explicó que este escenario podría favorecer una mayor evaporación del agua, formación de nubes y posteriores precipitaciones, por lo que consideró que no se debe descartar un escenario de fuerte impacto asociado al fenómeno El Niño.

TEMPERATURA DEL MAR SUPERA LOS NIVELES HABITUALES

De acuerdo con información atribuida al Instituto del Mar del Perú (Imarpe) y el Senamhi, el promedio de las anomalías térmicas en el litoral peruano alcanza actualmente los +4.97 °C por encima de lo habitual.

En la región La Libertad, la temperatura superficial del mar también habría superado los 20 °C, cuando normalmente durante esta época del año se ubica entre los 16 °C y 18.5 °C. “Los niveles son alarmantes. [...] Estas temperaturas son de verano, no de agosto ni de septiembre”, señaló Bocanegra.

POSIBLES IMPACTOS

El biólogo pesquero sostuvo que las elevadas temperaturas responden al desplazamiento de masas de agua cálidas y advirtió que, mientras estas continúen avanzando, podrían generarse mayores afectaciones en el ecosistema marino. “Mientras más avanza, más afectación hay. Por eso la mortalidad de las aves, de los mamíferos”, explicó.