Policía frustra secuestro de comerciante agrícola en Pisco: tres delincuentes resultaron heridos

Este mediodía, agentes de la Policía Nacional desarticularon la banda criminal 'Los Injertos del Negro Frank', que pretendía secuestrar a un comerciante agrícola en la ciudad de Pisco, región Ica.

Cuando la víctima circulaba por la intersección de las calles Los Laureles y Camino Real, en la Asociación de Vivienda Las Américas, fue interceptada por los criminales; en ese momento apareció la policía.

Se desató una intensa balacera; resultaron heridos tres integrantes de la organización criminal, quienes fueron trasladados a un nosocomio cercano, donde quedaron internados bajo vigilancia.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

Las autoridades tomaron conocimiento del plan de la banda criminal tras un paciente trabajo de inteligencia, que permitió penetrar en la organización. La identidad de los detenidos no fue revelada.

Ellos serán investigados por el delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro, así como por el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego.