Minedu fortalece preparación de regiones y UGEL ante posibles emergencias

El Ministerio de Educación puso en marcha una estrategia nacional para fortalecer la capacidad de respuesta de las DRE, GRE y UGEL ante situaciones de emergencia. La medida busca mejorar la prevención y coordinación frente a eventos que puedan afectar a las escuelas.

Capacitación para mejorar la respuesta

El programa contempla la participación de 262 servidores y busca optimizar el monitoreo de riesgos, el intercambio de información y la coordinación entre las autoridades educativas. Con ello, se pretende que las decisiones puedan adoptarse con mayor rapidez ante una eventual emergencia.

La formación tendrá una duración de 60 horas e incluirá evaluaciones, sesiones de aprendizaje, ejercicios prácticos y una actividad final basada en una situación real del territorio. Los participantes también recibirán retroalimentación y certificación al culminar el proceso.

La preparación cobra especial relevancia ante la posibilidad de fenómenos climáticos extremos asociados al fenómeno El Niño, que podrían generar daños en la infraestructura educativa e interrumpir las actividades escolares. El primer módulo se desarrollará hasta noviembre de 2026 y un segundo está previsto para 2027.