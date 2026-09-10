Reniec ahora toma foto gratis a niños en más de 350 sedes: conoce cuáles son

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) brinda la foto del DNI de menor sin escalas, a tiempo y sin intervención de terceros. La entidad ya realiza la toma de fotografía gratis de menores desde los 8 meses de edad en un total de 391 centros de atención que cuentan con el servicio de ‘Captura en Vivo’ a nivel nacional. Asimismo, la institución registra las dos huellas índices del menor como parte del trámite de identificación.

Cabe resaltar que, antes, Reniec solo tomaba foto a menores a partir de los 7 años de edad. Ahora, no es necesario que los padres lleven la fotografía de sus hijos en tamaño carnet sino solo acudir con ellos a la agencia, porque el personal de Reniec se encargará de fotografiarlos de manera gratuita.

¿En qué sedes de Reniec se toma la foto a menores?

La foto o el servicio de ‘Captura en Vivo’ a menores de edad está disponible en 391 oficinas a nivel nacional. Conoce cuáles son en este ENLACE.

Reniec recomienda a los padres de familia o declarantes verificar la relación de centros de atención que brindan dicho servicio antes de acudir a uno de ellos.

¿Qué trámites de DNI de menores incluye el servicio de ‘Captura en Vivo’ o foto?

La entidad registral precisa que los padres de familia o tutores legales pueden realizar los siguientes trámites para menores en las sedes habilitadas con el servicio de ‘Captura en Vivo’ o foto:

Emisión de DNI por primera vez

Renovación de DNI

Actualización de fotografía

Previo a realizar estos trámites, los padres o tutores deben pagar S/16.00 con el código 00647. Este monto y código corresponden a la emisión y renovación del DNI, así como a la actualización de la fotografía. Una vez que se realizó el pago, deben presentar el recibo correspondiente y los documentos que acrediten su identidad.

El pago se puede realizar mediante Yape. Para ello, deben generar un ticket de pago en este ENLACE, seleccionar el código correspondiente al trámite e ingresar a la aplicación Yape, elegir la opción Yapear servicios > Reniec y colocar el número de ticket. También, se puede efectuar en agentes BCP, Banco de la Nación o a través de págalo.pe.

Con el servicio de toma de fotografía a menores, Reniec busca que todos los ciudadanos reciban el mismo trato y que las familias puedan ahorrar tiempo y dinero al realizar los trámites de DNI para menores.