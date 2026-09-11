Camioneta se despista y cae a un abismo en Pasco: al menos siete personas perdieron la vida

Según primeras informaciones, al menos siete personas perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido la mañana del jueves último, en el distrito de Ninacaca, en la región Pasco.

Una camioneta se despistó y terminó cayendo por un abismo. Tras precipitarse por la agreste pendiente, el vehículo dio varias vueltas de campana y quedó completamente destruido.

TERRENO ROCOSO

Los ocupantes salieron disparados de la moderna camioneta y quedaron dispersos en diferentes puntos del terreno rocoso. Los pobladores colaboraron con los policías en el rescate.

Las investigaciones, en las que participan representantes de la Policía Nacional y la Fiscalía, continúan para esclarecer el accidente y sobre todo establecer la identidad de las víctimas.