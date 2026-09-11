¡Más de 8 meses de espera! Centro de Salud La Libertad aún no obtiene categoría de hospital

Como parte del proceso de implementación, fueron contratados 125 profesionales de salud y se realizaron evaluaciones de infraestructura del establecimiento.

El Gobierno Regional de Junín dio un nuevo paso para convertir el centro de salud La Libertad en un hospital con categoría II-1. El gobernador regional Zósimo Cárdenas Muje firmó una resolución ejecutiva regional que establece la creación del establecimiento bajo dicha categoría sanitaria.

Sin embargo, el establecimiento todavía no funciona oficialmente como hospital II-1, debido a que aún no cuenta con la categorización otorgada por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín. El trámite para obtener esta condición lleva más de ocho meses y continúa pendiente.

La directora de la Red Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo, reconoció que actualmente solo cuentan con la resolución de creación y explicó que este documento permitiría iniciar el procedimiento correspondiente ante el Renipres del Ministerio de Salud.

CONTRATAN A 125 PROFESIONALES

Baquerizo señaló que, como parte del proceso de implementación, en abril se inició la contratación de 125 profesionales de salud, trámite que tomó aproximadamente tres meses. “Han evaluado en infraestructura y solo queda que vuelva la Diresa Junín para dar la categoría que esperan se concluya en dos semanas”, sostuvo.

Respecto al Banco de Sangre, explicó que el establecimiento todavía no cuenta con la autorización correspondiente, aunque ya dispone de un área implementada. Para obtener el permiso del Ministerio de Salud, primero deberá concretarse la categorización como hospital II-1.

GORE JUNÍN PLANTEA AMPLIAR EL PERSONAL

Durante una visita al establecimiento, el gobernador Zósimo Cárdenas destacó que la cantidad de trabajadores se incrementó de aproximadamente 150, cuando funcionaba como centro de salud, a cerca de 300 actualmente. Según indicó, la meta es llegar a 700 trabajadores para garantizar la atención que requiere un hospital.

“Fue construido para que funcione como hospital II-1, esto es un centro de salud I-4 y como tiene el equipamiento y hay que darle la celeridad, están los profesionales y esperamos que la población cuya vida sea salvaguardada sea atendida”, manifestó.